Man (20) uit Nuenen krijgt geldboete na veroorzaken dodelijk ongeluk op A50

Het ongeluk gebeurde in juni vorig jaar. De man remde niet op tijd voor een file en reed met zijn bestelbus achterop een auto. De man uit Bulgarije zat als passagier in die auto. Ook de andere inzittenden raakten zwaargewond. De rechter benadrukt dat het ongeluk gebeurde op een overzichtelijke, rechte weg en had de man op tijd kunnen remmen als hij zijn aandacht volledig op de weg had gehouden.

Onvoorzichtig gedrag niet bewezen

De rechter kan echter niet met zekerheid zeggen dat de man onvoorzichtig heeft gereden en een grove fout heeft gemaakt. Zo is het niet zeker dat de man te hard reed.

Volgens de apparatuur in zijn bus reed hij 96 kilometer per uur terwijl 120 is toegestaan. Ook is niet zeker dat de matrixborden op het moment van het ongeluk al een lagere snelheid aangaven.

Goede doorstroming

Volgens verklaringen van getuigen reed de man iets harder dan andere automobilisten, maar reed hij 'met het verkeer mee'. De rechter concludeert dat het verkeer op de baan waarop de man reed, goed doorstroomde tot er opeens een file ontstond.

Verschillende bestuurders die voor de man reden, moesten hierdoor uitwijken naar de vluchtstrook.

Al met al vindt de rechter een geldboete en een voorwaardelijke rijontzegging op z’n plaats. De rijontzegging is voorwaardelijk, omdat de verdachte zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. Daar staat tegenover dat de geldboete hoger is.