TOP Oss en FC Den Bosch plaatsten zich voor halve finale play-offs

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 2-0

FC Den Bosch had de kansen op directe plaatsing voor de halve finale van de play-offs in eigen hand en maakte daarbij geen fout. Door de 2-0 zege op Go Ahead Eagles verzekerde de ploeg van interim-trainer Erik van de Ven zich van de vierde plaats op de eindranglijst en mag het de eerste ronde van de nacompetitie overslaan.



Amine Khammas zette de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong met een vlijmscherp diagonaal schot vanaf de linkerfrank, 1-0. Na rust ontsnapte Den Bosch aan de gelijkmaker nadat Verheydt een strafschop miste namens de Eagles. In de zesde minuut van de blessuretijd maakt invaller Vincent Vermeij de bevrijdende 2-0. Den Bosch komt op 19 en 20 mei in de halve finale van de play-offs opnieuw uit tegen Go Ahead Eagles.

Helmond Sport - TOP Oss 0-4

TOP Oss hield met één oog de verrichtingen bij Jong Ajax-Almere City FC (8-0 eindstand) in de gaten. Bij winst op Helmond Sport konden de Ossenaren op de ranglijst over de ploeg uit Almere heenwippen. Dat zou betekenen dat ze de eerste ronde van de play-offs zouden mogen overslaan.

Vier minuten na rust zette Bryan Smeets TOP op voorsprong met zijn twaalfde doelpunt van het seizoen, 0-1. In de 64ste minuut werd het 0-2 via Rick Stuy van den Herik na herhaaldelijk defensief gestuntel bij de thuisploeg. Negen minuten voor tijd maakte Philippe Rommens er koppend 0-3 van op aangeven van Huseyin Dogan. De malaise voor Helmond Sport werd uiteindelijk nog groter na de 0-4 van Dogan in de negentigste minuut.

Door die zege stroomt TOP Oss in de halve finale van de play-offs in. Daarin treft het op 19 en 22 mei Sparta Rotterdam. TOP Oss eindigde het seizoen als zesde, de hoogste eindklassering ooit in de clubhistorie.

Helmond Sport eindigt door deze nederlaag - en de winst van Jong Utrecht bij FC Dordrecht (1-2) - op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie en evenaarde met 24 competitienederlagen een negatief clubrecord uit het seizoen 1995/96.

RKC Waalwijk - FC Eindhoven 3-1

Al in de eerste minuut kwam RKC op voorsprong door het eerste doelpunt van het seizoen van Paul Quasten. Hij scoorde met een fraai afstandschot. De bezoekers kwamen na een half uur op gelijke hoogte via Rigino Cicilia (1-1), maar nauwelijks een paar minuten later maakte Emil Hansson RKC's tweede doelpunt: 2-1. Op slag van rust verhoogde Hansson de marge tot twee goals met zijn tweede treffer van de avond, 3-1. In de tweede helft veranderde er niets meer aan de score.





Jong PSV - Telstar 2-0

Na een weinig opwindende eerste helft in het Philips Stadion viel het openingsdoelpunt pas in de 78ste minuut. Het was Mauro Junior die op aangeven van Bart Ramselaar voor 1-0 maakte. In blessuretijd zorgde Jarll Hattu met zijn eerste goal namens Jong PSV voor de 2-0 eindstand.