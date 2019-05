TOP Oss virtueel in halve finale van de play-offs, RKC op schot tegen FC Eindhoven [LIVE]

TUSSENSTANDEN:



RKC Waalwijk - FC Eindhoven 3-1

Al in de eerste minuut komt RKC op voorsprong tegen FC Eindhoven door het eerste doelpunt van het seizoen van Paul Quasten. Hij scoort met een fraai afstandschot. De bezoekers komen na een half uur op gelijke hoogte via Rigino Cicilia (1-1), maar nauwelijks een paar minuten later maakt Emil Hansson RKC's tweede doelpunt: 2-1. Op slag van rust verhoogt Hansson de marge tot twee goals met zijn tweede treffer van de avond, 3-1.



Jong PSV - Telstar 0-0



FC Den Bosch - Go Ahead Eagles 1-0

Amine Khammas zet de thuisploeg vlak voor rust op voorsprong met een vlijmscherp diagonaal schot vanaf de linkerfrank, 1-0.



Helmond Sport - TOP Oss 0-1

TOP Oss houdt met één oog de verrichtingen bij Jong Ajax-Almere City FC (5-0 tussenstand) in de gaten. Bij winst op Helmond Sport kunnen de Ossenaren op de ranglijst over de ploeg uit Almere heenwippen. Dat zou betekenen dat ze de eerste ronde van de play-offs mogen overslaan en instromen in de halve finale.

Vier minuten na rust zet Bryan Smeets TOP op voorsprong met zijn twaalfde doelpunt van het seizoen, 0-1.

VOORAF:

• FC Den Bosch moet winnen van GA Eagles om te kunnen instromen in de halve finale van de play-offs. Zoals de stand nu is, komt Den Bosch dan uit tegen Sparta Rotterdam.

• TOP Oss is al zeker van deelname aan de play-offs, maar zou in theorie nog de plek van FC Den Bosch kunnen overnemen in de halve finale. Om dat voor elkaar te krijgen moet TOP zelf winnen bij Helmond Sport en moet FC Den Bosch punten verspelen tegen de Eagles.

• Ook RKC Waalwijk is zeker van de eerste ronde van de play-offs. Alleen als de ploeg verliest van FC Eindhoven en concurrent MVV Maastricht wint met veertien goals verschil van NEC zou het nog kunnen mislopen. Een onwaarschijnlijk scenario dus.

• Helmond Sport hoopt het teleurstellende seizoen niet als hekkensluiter te beëindigen. Bij winst op TOP Oss blijft de kwakkelende ploeg van trainer Rob Alflen Jong FC Utrecht sowieso voor. Bij elk ander resultaat zijn de Helmonders voor het behoud van de negentiende plek afhankelijk van de uitslag bij FC Dordrecht-Jong FC Utrecht.

• Voor Jong PSV en FC Eindhoven staat er niets meer op het spel tijdens de laatste speelronde in de Eerste Divisie.