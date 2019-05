'Wij maakten ons geen illusies dat we de bekerfinale wel even zouden winnen'

Willem II - dat twee keer de beker won - is zondag de absolute underdog in de bekerfinale, net als RBC in 1986 tegen Ajax (3-0 nederlaag) en BVV Den Bosch in 1991 tegen Feyenoord (1-0 verlies). Bud Brocken, voormalig speler van BVV Den Bosch, gebruikt zelfs de term 'dubbele underdog' als hij terugdenkt aan de eindstrijd van zijn club in 1991.

"Wij speelden als eerstedivisionist tegen Feyenoord, een grote Eredivisieclub. En dat gebeurde ook nog eens in De Kuip, de thuishaven van Feyenoord. Vooraf sprak iedereen dan ook over een kansloze missie", legt Brocken uit.

Taaie tegenstander

Maar kansloos was Den Bosch destijds allerminst. Na het snelle openingsdoelpunt van Feyenoorder Rob Witschge leek Den Bosch rijp voor een grote nederlaag, maar dat gebeurde niet. Sterker, de Brabanders kwamen steeds beter in de wedstrijd en bleken een zeer taaie tegenstander voor de Rotterdammers, die steeds verkrampter gingen spelen.

Brocken: "De wedstrijd duurde letterlijk tien minuten te kort voor ons. We kregen geen kans voor een slotoffensief, want in de slotfase kwamen er steeds supporters van Feyenoord op het veld en uiteindelijk werd de wedstrijd definitief gestaakt."

Oranje RBC-gekte

"Dan de unieke bekerfinale van RBC, in stadion De Meer tegen het grote Ajax. Arthur Verbraak, destijds bestuurslid commerciële zaken bij de supportersvereniging van RBC, was in 1986 aanwezig bij de eindstrijd tegen de Amsterdammers.

"Al vanaf het moment dat we het ongeslagen FC Den Haag versloegen in de halve finale was iedereen bezig met de finale. Alles wat een oranje kleur had werd verkocht. We gingen naar een lokale kledingzaak, daar kochten we oranje shirts, we drukten daar de letters RBC op en iedereen wilde die shirts hebben."

Zakken met snippers

Verbraak kan zich nog een andere ludieke actie herinneren rond de bekerfinale. "We stonden op de dag van de finale al vroeg op het station, we reisden namelijk met twee treinen naar Amsterdam. We hadden zakken vol met snippers meegenomen die we op de stations van Dordrecht, Haarlem en IJmuiden hebben leeggegooid. Uit die steden kwamen de clubs die we op weg naar de finale hebben verslagen."

Ook trouwe supporter Toon Verbraak - geen familie van Arthur - was erbij op 28 mei 1986, een onvergetelijke dag in de historie van RBC. "De finale spélen was al een hoogtepunt. Ook wij waren de dubbele underdog. We waren RBC en we kwamen uit de Eerste Divisie. De meeste mensen waren al blij dat RBC in de finale stond en maakten zich geen illusies dat RBC die wedstrijd wel even zou winnen."

