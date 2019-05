Voetbalfans herdenken samen met supporters van Burnley FC dat Helmond 75 jaar geleden werd bevrijd

Helmond Sport werd in de wedstrijd tegen TOP Oss dan ook ondersteund door de supporters van Burnley FC. De club komt uit Lancashire, in het noorden van Engeland. Een relatief kleine industriestad, waarmee veel Helmond sport-supporters zich wel kunnen identificeren. 'Helmond from the south, Burnley from the north' staat er op het enorme spandoek, waar beide clublogo's de onderlinge band uitbeelden.

De bus waarmee de Burnley-supporters bij stadion De Braak arriveren, wordt in stijl opgewacht. Met veel vuurwerk en gezang. Als de deur opengaat vallen supporters van beide clubs elkaar in de armen. "Deze band bestaat al 22 jaar. Daaruit zijn vriendschappen ontstaan. Hoewel Burnley op het hoogste niveau speelt en wij afgezakt zijn naar de kelder van de eerste divisie, lijkt de band ieder jaar sterker te worden en komen er steeds meer mensen bij."

Genieten van Chelsea, Liverpool én Helmond Sport

Die teksten komen ook uit de mond van Burnley-supporters. Hoewel hun team in competitieverband speelt tegen clubs als Manchester City, Arsenal, Chelsea en Liverpool, lijken ze zich oprecht te verheugen op Helmond Sport-Top Oss. "Ik hou van onze supporters en de sfeer bij onze club, maar ook van Helmond Sport en hun fans", aldus een genietende Burnley-fan, voordat hij het stadion in gaat.

De sfeer en de stemming bleef er ook op de tribune redelijk inzitten, hoewel er weinig gejuicht kon worden. Helmond Sport sloot een teleurstellend seizoen af met weer een nederlaag. TOP Oss won met 0-4. Die club mag zich op gaan maken voor de play-offs, Helmond Sport sluit het seizoen af op de ontluisterende laatste plaats en mag blij zijn dat er dit seizoen niet gedegradeerd kan worden.

Remembrance Weekend

Dat zal het Remembrance Weekend niet bederven. De fans van Helmond sport en Burnley FC willen er toch een mooi weekend van maken met tal van activiteiten. Zo spelen ze zaterdagmiddag tegen elkaar in het stadion op De Braak. De opbrengst van die wedstrijd gaat naar het Veteraneninstituut.