Dubbele stempassen voor veel inwoners van Geldrop-Mierlo, maar die kunnen ze kapotscheuren

De mensen die dubbele stempassen kregen wonen in stemdistrict 15 (Eenbes Basisschool Vijfblad aan de Linze 3 in Geldrop) en stemdistrict 16 (Openbare Basisschool ’t Schrijverke aan de Graspieper 10) in Mierlo.

Nog een nieuwe stempas

Als je twee stempassen hebt ontvangen, kan je deze verscheuren. Beide passen worden ongeldig verklaard, meldt de gemeente. Zo snel mogelijk zullen nieuwe stempassen worden opgestuurd.

Voor vragen kan je vanaf maandagmorgen negen uur terecht bij de gemeente op het telefoonnummer 040 289 38 93 of op 14 040.