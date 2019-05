Dit zijn de tegenstanders van RKC, TOP Oss en FC Den Bosch in de play-offs

RKC Waalwijk, TOP Oss en FC Den Bosch weten waar ze aan toe zijn in de nacompetitie voor promotie naar de Eredivisie. We zetten de playoff-duels van deze drie Brabantse clubs op een rij.

RKC WAALWIJK

RKC beëindigde het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met slechts één nederlaag in zijn laatste zeven wedstrijden. De ploeg van trainer Fred Grim finishte op de achtste plaats met 59 punten uit 38 wedstrijden en een doelsaldo van +12.

RKC mag zich nu opmaken voor een onderonsje met NEC in de eerste ronde van de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Vrijdag 10 mei (18.30 uur):

NEC - RKC Waalwijk

Dinsdag 14 mei (18.30 uur):

RKC Waalwijk - NEC



TOP OSS

TOP Oss bleef in zijn laatste zes wedstrijden van deze competitie ongeslagen (vier zeges en twee gelijke spelen) en sloot het reguliere seizoen af met een historische zesde plaats op de ranglijst. Het puntenaantal van 62 in 38 duels betekent een nieuw clubrecord.

TOP heeft ruim een week rust en neemt het in de halve finale van de play-offs op tegen het sterke Sparta Rotterdam, dat achter kampioen FC Twente als tweede eindigde.

Zondag 19 mei (16.45 uur):

TOP Oss - Sparta Rotterdam

Woensdag 22 mei (20.45 uur):

Sparta Rotterdam - TOP Oss



FC DEN BOSCH

Net als TOP Oss mag FC Den Bosch de eerste ronde van de play-offs overslaan en stroomt de ploeg in bij de halve finale. Daarin treffen de mannen van interim-trainer Erik van de Ven Go Ahead Eagles, de ploeg die vrijdag nog door Den Bosch met 2-0 over de knie werd gelegd.

Den Bosch sloot de competitie af met twee zeges nadat het in de acht wedstrijden daarvóór maar één keer won (met verder twee gelijke spelen en vijf nederlagen). De Bossche ploeg finishte uiteindelijk als vierde op de ranglijst, achter FC Twente, Sparta en met evenveel punten als Jong PSV.

Zondag 19 mei (12.15 uur):

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch

Woensdag 22 mei (18.30 uur)

FC Den Bosch - Go Ahead Eagles



De finales van de play-offs staan gepland voor zaterdag 25 en dinsdag 28 mei.