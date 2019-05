RKC nu écht zeker van play-offs: 'We hebben de kwaliteit om te promoveren'

RKC won vrijdagavond met 3-1 van FC Eindhoven. Vooral de openingstreffer van Paul Quasten in eerste minuut was een beauty, al stond doelman Menno Bergsen wel te slapen. “Ik zag hem een beetje ver uit zijn doel staan. Ik dacht: ik probeer het gewoon. Hij viel er inderdaad wel erg lekker in. Ik heb dit seizoen vaker geprobeerd van afstand te schieten, maar dit was de eerste keer dat hij zo lekker in het doel viel.”

Bekijk hier de feestbeelden en lees verder

Niet rijk gerekend

Door de zege vorige week bij GO Ahead Eagles (1-4) was RKC al zo goed als zeker van de play-offs. MVV Maastricht moest drie punten en veertien doelpunten goed maken op de ploeg van trainer Fred Grim. Toch had Paul Quasten zich nog niet rijk gerekend. ”We wisten dat wij deze wedstrijd goed moesten afsluiten om echt feest te vieren. Je weet dat het zo goed als zeker is, maar je moet toch gefocust blijven.”

Bekijk de video en lees verder

Quasten vierde het behalen van de play-offs met een bescheiden feestje. “We hebben het zojuist in de kleedkamer wel even gevierd. Vanavond mogen wij er nog van genieten, maar daarna gaat de knop om naar NEC Nijmegen. Dat is onze eerste prioriteit. We hebben nog wat recht te zetten tegen die ploeg (RKC verloor op Tweede paasdag met 2-1 van de Nijmegenaren).

'Trots op de jongens'

Trainer Fred Grim was trots op de prestatie van zijn jongens. “RKC heeft een aantal magere jaren gekend. Voor de club is dit heel mooi. We zijn beloond voor een goed seizoen. We zijn voetballend stukken beter geworden. Daar mogen de spelers trots op zijn.”

En wat is nu de volgende stap? Promotie? “Het gaat mij te ver om daarover te fantaseren. Ik ben sowieso niet zo van de fantasietjes”, stelt Grim. We moeten zorgen dat wij ons niveau halen. We hebben vanavond laten zien wat we kunnen. Mijn spelers hebben de kwaliteit om te promoveren.”