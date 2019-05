Zwaargewonde bij ongeluk op A58 bij Etten-Leur, traumaheli landt op snelweg

Bij een ongeluk op de A58 ter hoogte van Etten-Leur is vrijdagnacht iemand zwaargewond geraakt. De auto van het slachtoffer botste rond halfdrie op een andere auto.

Vanwege de ernst van het ongeluk werd een traumaheli opgeroepen. Die landde op de snelweg.

Bekneld

Het slachtoffer zat bekneld in de auto en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. Vervolgens is het slachtoffer in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De snelweg richting Breda werd vanwege het ongeluk lange tijd afgesloten.