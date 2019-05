Privacyregels opnieuw overtreden in Tilburg: gemeente bewaart wifi-gegevens van mobieltjes te lang

Het gaat dan om gegevens van mensen die de gebruiksvoorwaarden van het wifi-netwerk wel hebben bekeken, maar hiermee niet hebben ingestemd. En om gegevens van bezoekers die eerder instemden met de gebruiksvoorwaarden, maar aan wie bij een nieuw bezoek aan de binnenstad niet opnieuw werd gevraagd in te stemmen met de voorwaarden.

D66 stelde de vragen over de wifi-tracking van binnenstadbezoekers naar aanleiding van een eerder bericht in dagblad Trouw. Hieruit bleek dat de gemeente Tilburg tussen december 2015 en april 2017 gegevens van gebruikers van het gratis wifi-netwerk verkocht aan ondernemers in de binnenstad. Het Ondernemersfonds Tilburg Binnenstad betaalde er 17.000 euro per jaar voor.



Niet voor het eerst

Uit de antwoorden op de vragen van D66 blijkt nu dat de gemeente Tilburg opnieuw in de fout is gegaan. Bepaalde gegevens zijn ook na april 2017 nog verzameld. Het stadsbestuur is hiervan onlangs, in februari, op de hoogte gesteld.



De gegevens die tussen 2015 en 2017 werden verzameld, waren zogenoemde MAC-adressen en tijd- en locatiegegevens van bezoekers van de binnenstad. Na die tijd ging het volgens het college van burgemeester en wethouders alleen om MAC-adressen. Een MAC-adres is een vrijwel uniek identificatienummer dat aan bijvoorbeeld een mobiele telefoon is toegekend. De code is nodig om verbinding te kunnen maken met een wifi-netwerk. De privacytoezichthouder ziet dit nummer als persoonsgegeven. En deze gegevens mogen niet zomaar worden verzameld.



Onderzoek

Het gemeentebestuur geeft in de antwoorden op de raadsvragen aan de situatie te onderzoeken en te bekijken hoe ze het netwerk zo kan inrichten dat het voldoet aan wet- en regelgeving. Ze geeft aan de raad hierover binnenkort te informeren.



In Trouw laat burgemeester Theo Weterings van Tilburg weten dat gegevens nu standaard na 24 uur worden verwijderd. Dat is volgens de gemeente de minimale bewaartermijn die de techniek toelaat.