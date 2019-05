Italianen schrijven Lozano naar Napoli, volgens PSV is van transfer 'op dit moment geen sprake'

Hirving Lozano scoorde voor PSV in de Champions League tegen Inter. (foto: VI Images).

PSV-ster Hirving Lozano vertrekt na dit voetbalseizoen naar Napoli. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere dello Sport. De Italiaanse grootmacht zou veertig miljoen over hebben voor de Mexicaan.

Als dat bedrag zou kloppen, zou Lozano de duurst verkochte PSV'er tot nu toe worden. Nu staat het transferrecord op naam van Memphis Depay, die in 2015 Eindhoven verruilde voor Manchester United. Hierbij was naar verluidt een bedrag van zo'n 35 miljoen gemoeid.

Belangrijke speler

Lozano is op dit moment geblesseerd aan zijn knie. "Dus op dit moment is er van een transfer geen sprake", benadrukt een woordvoerder van de club.

De aanvaller mist door zijn blessure - die hij opliep tijdens de competitiewedstrijd tegen Willem II - de laatste twee competitiewedstrijden van PSV, tegen AZ en Heracles Almelo.

De Mexicaan is een belangrijke speler in de selectie van de Eindhovense landskampioen. Dit jaar was hij al goed voor zeventien doelpunten en talloze assists.