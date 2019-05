'Mobiele bandieten' opgepakt in Tilburg, Algerijnen pleegden reeks winkeldiefstallen

De twee verblijven momenteel in Weert. Ze konden mede dankzij een alerte medewerker van Cameratoezicht worden opgepakt. Die had de melding gekregen dat de twee betrapt waren bij een grote kledingzaak aan de Heuvelstraat. Ze waren ervandoor gegaan en hadden een geprepareerde tas met voor 120 euro aan kleding kleding in een papiercontainer gegooid.

Dankzij Cameratoezicht kon worden achterhaald waar de mannen waren en konden ze worden aangehouden. Een van hen had een rugzak bij zich met daarin twee nieuwe elektrische tandenborstels. De apparaten bleken te zijn gestolen bij een huishoudwinkel aan de Heuvelstraat.

Rondtrekkende criminelen

De jongste verdachte had een kniptang en een schaartje bij zich. Hij is in het afgelopen half jaar ook al betrapt op winkeldiefstal in Venray, Amsterdam en Ter Apel. De andere verdachte werd afgelopen maand in Sneek opgepakt na een winkeldiefstal en in Utrecht gearresteerd wegens drugs.

Omdat de twee vanuit Weert het land introkken om diefstallen te plegen, worden ze beschuldigd van mobiel banditisme. Die term wordt gebruikt voor internationaal rondtrekkende criminelen, die zich schuldig maken aan verschillende misdrijven als diefstallen, inbraken, oplichting en zakkenrollerij. De recherche heeft daarom contact gezocht met collega’s van de Vreemdelingenpolitie. Beide mannen zitten vast.