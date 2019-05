Gesneuvelde verzetsstrijders en soldaten herdacht in Werkendam: 'Het doet nog steeds heel veel pijn'

"Wij hebben een extra herdenking, omdat hier in Werkendam twee verzetsstrijders en 24 geallieerden soldaten op de begraafplaats liggen”, vertelt Richard Wikaart van het 4 mei comité Werkendam. Deze slachtoffers herdenken ze apart van de Nationale Dodenherdenking.

Voor New Guinea-veteraan Jaap de Pinter zijn 4 en 5 mei bijzondere dagen. “Wij leven in Nederland in een vrij land en daar moeten we heel blij mee zijn. Er zijn enorm veel slachtoffers gevallen om dit te bereiken. En daarom is het belangrijk dat we ieder jaar stilstaan bij onze vrijheid.”

'Het is nog altijd heel pijnlijk'

De Pinter heeft in New Guinea verschrikkelijke dingen meegemaakt. “Ik heb daar op mensen moeten schieten die ik helemaal niet ken. Het is nog steeds moeilijk om daarover te praten. Tijdens de herdenking denk ik altijd aan mijn kameraden die gesneuveld zijn en natuurlijk alle soldaten die gesneuveld zijn in New Guinea en Indië. Ze zitten altijd in mijn gedachten. Als ik nu op het nieuws hoor dat er een militair gesneuveld is, doet het me nog steeds heel veel pijn.”

Hij benadrukt ook dat het belangrijk is om het herdenken door te geven aan volgende generatie. “Voor hun is vrijheid vanzelfsprekend en met dit soort herdenkingen breng je ze toch een beetje geschiedenis bij.

Pepijn van den Hoek sluit zich daarbij aan. “Als we deze boodschap niet doorgeven aan de jongere generatie, denk ik dat we vergeten waar het om draait.” Werkendammer Thomas Westerhou : “Het is goed om de mensen die gevochten hebben voor ons vrijheid te herdenken. Dankzij hun kunnen we leven zoals we dat nu doen.”