Iedereen twee minuten stil tijdens Dodenherdenking... of misschien toch niet?

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei staan we om acht uur twee minuten stil bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers uit de Tweede Oorlog en daarna. Letterlijk twee minuten van stilte. Maar helaas komt het ook in Brabant voor dat deze stilte respectloos wordt verstoord.

Op tal van plaatsen zijn er zaterdagavond herdenkingen. Meestal gaat dat goed, maar mocht de stilte toch ergens onverhoopt verstoord worden dan horen wij dat graag.

In voorgaande jaren werd er melding gemaakt van bewuste of onbewuste verstoringen. "Iemand met een knetterende scooter moest hoognodig toch even op pad", schrijft iemand op onze Facebookpagina. Maar ook: "De Belgische ijscoboer die om precies acht uur met zijn ijskar door de straten reed en de bel liet horen."

Wie dit jaar merkt dat de twee minuten stilte wordt verstoord, kan dit bij ons melden via nieuws@omroepbrabant.nl. Want twee minuten stilte is toch niet te veel gevraagd voor de mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten?