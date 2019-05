2000 kilo grondstoffen voor de productie van drugs gevonden in Breda, vloeistof kwam uit de muren

In een garagebox aan de Elsstraat in de Bredase wijk Tuinzigt zijn grondstoffen voor de productie van drugs gevonden. Een specialist van de recherche onderzocht de garagebox en vond daar 2000 kilo in zakken en dozen aan apaan. Dat is een grondstof om de harddrug amfetamine, oftewel speed, van te maken. De box wordt geruimd.

De politie, de brandweer en de recherche rukten uit nadat omwonenden melding maakten van een doodringende lucht. Een woordvoerder van de politie liet weten dat aan de achterkant de garagebox vloeistof uit de muren kwam. Ontruiming was volgens de woordvoerder niet nodig. "Wel zijn omwonenden gewaarschuwd."

Eerder hield de politie rekening met de opslag of een lab met chemicaliën. Uiteindelijk blijkt het niet om een lab te gaan, maar werden wel grondstoffen voor de productie van speed en amfetamine gevonden.

Tuinzigt

Begin april is verderop in dezelfde wijk de 49-jarige Ger van Zundert in brand gestoken. Volgens de politie ging het om een gerichte aanslag op zijn leven. Het slachtoffer werd na de aanslag in een huis aan de Sparrenweg onder de douche gezet. Daarna werd hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

