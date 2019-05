Drugsvondst in garagebox in Breda, recherche is ter plaatse

Aan de Elsstraat in Breda is vermoedelijk drugs gevonden. (Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

In een garagebox in de wijk Tuinzigt Breda is vermoedelijk drugs gevonden. Meerdere eenheden van de politie en de brandweer zijn ter plaatse, net als de recherche.

Het is nog niet bekend om welke en hoeveel drugs het gaat. Een woordvoerder laat weten dat het mogelijk gaat om de opslag of een lab met chemicaliën.

Volgens een omstander zit in de garagebox aan de Elsstraat een gat in de muur. Zodoende zouden mensen hebben ontdekt dat er iets gaande was.

Tuinzigt

Begin april is in dezelfde wijk in Breda de 49-jarige Ger van Zundert in brand gestoken. Volgens de politie ging het om een gerichte aanslag op zijn leven. Het slachtoffer werd na de aanslag in een huis aan de Sparrenweg onder de douche gezet. Daarna werd hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

