Nieky Holzken begint zenuwen te voelen voor wereldtitelgevecht: ‘Hier doe ik het allemaal voor’

Over iets minder dan twee weken vecht Holzken tegen landgenoot Regian Eersel in Singapore om de wereldtitel bij ONE Championship. Holzken vecht pas sinds november 2018 bij de Aziatische kickboksorganisatie en mag zich wellicht zeven maanden later alweer wereldkampioen noemen.

“Dat is wel speciaal, ja”, erkent Holzken. “Ik had het wel verwacht dat ik niet lang meer hoefde te wachten voor het titelgevecht, want na mijn tweede wedstrijd kwam de grote baas al naar me toe om te zeggen dat er een wereldtitelgevecht zou komen.”

Holzken geeft toe dat dit gevecht nu al anders is dan zijn twee voorgaande bij ONE Championship. Het gaat namelijk nu écht ergens om. “Ik heb nu al wel lekkere zenuwen”, zegt Holzken net voor zijn training. “Gezonde spanning vooral. Als ik erover nadenk begint het wel te kriebelen. Dit betekent alles voor me op dit moment. Ik heb hier zo hard voor gewerkt.”

Singapore

De Helmonder zal op 17 mei gaan vechten in een zaal waar maar liefst 12.500 enthousiaste kickboksfans hem zullen aanmoedigen. Holzken vocht zijn laatste partij ook in Singapore en raakte onder de indruk. “Ik mocht van de organisatie zelf kiezen waar en wanneer ik wilde gaan vechten”, zegt hij. “De arena in Singapore is de mooiste waar ik ooit heb gevochten. Een hele mooie arena, met fijne mensen en een goed en fijn hotel. Dat was echt een geweldige ervaring.”

Pensioen?

Of een wereldtitel ervoor zal zorgen dat Holzken met pensioen zal gaan, weet de 35-jarige kickbokser zelf nog niet. “Ik sta sowieso nog anderhalf jaar onder contract, maar we zullen wel zien. Twee jaar geleden was ik al bijna gestopt toen ik bij Glory zat, maar door mijn vrouw ben ik doorgegaan. Ik wil nu eerst die wereldtitel naar huis brengen en daarna zien we wel weer.”

