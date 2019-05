Brand in rieten kap van huis in Willemstad

Brand in de rieten kap is moeilijk te bestrijden. Foto: Omroep Brabant

Er woedt zaterdagavond een grote brand in de rieten kap van een huis aan de Noordlangeweg in Willemstad. Er zijn geen mensen gewond geraakt.

De brand ontstond rond halfzes bij de schoorsteen in de rieten kap. "Het vuur zit aan één kant van het huis. De brandweer probeert te voorkomen dat de rest van het dak ook in brand vliegt", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het vuur zit in het dak en is daarom lastig te blussen. "De brandweer maakt daarom het dak open om erbij te kunnen."

De brand in het vrijstaande huis is opgeschaald naar een grote brand. "Dat is vooral voor extra watertoevoer." Er zijn nu meerdere tankautospuiten bezig om het vuur te bestrijden. Ook is een hoogwerker ingezet.