Brand in rieten kap van huis in Willemstad onder controle

Brand in de rieten kap is moeilijk te bestrijden. Foto: Omroep Brabant

Er heeft zaterdagavond urenlang brand gewoed in de rieten kap van een huis aan de Noordlangeweg in Willemstad. Het vuur was rond kwart over elf onder controle. Maar de brandweer zou volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant nog uren bezig zijn met nablussen.

De brand ontstond rond halfzes bij de schoorsteen in de rieten kap. Het vuur woedde in het dak en was daarom lastig te blussen. "Het blussen van een brand in een rieten kap is nu eenmaal een tijdsintensieve klus", legde een woordvoerder van de Veiligheidsregio uit.

"De brandweer maakte daarom het dak open om er goed bij te kunnen", zegt de woordvoerder. Ook werden er stukken riet losgetrokken. "Dat kostte tijd, maar zo gaat dat bij het blussen van brand in een rieten dak."

Vanwege de brand in het vrijstaande huis schaalde de brandweer op. "Dit gebeurde vooral vanwege extra watertoevoer." Er werden meerdere tankautospuiten ingezet om het vuur te bestrijden. Ook een hoogwerker werd opgeroepen.