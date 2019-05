Brand in rieten kap van huis in Willemstad onder controle, brandweer nog uren aan het nablussen

Brand in de rieten kap is moeilijk te bestrijden. Foto: Omroep Brabant

Er woedt zaterdagavond een grote brand in de rieten kap van een huis aan de Noordlangeweg in Willemstad. Het vuur is sinds kwart over elf onder controle. De brandweer is wel nog uren bezig met nablussen, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De brand ontstond rond halfzes bij de schoorsteen in de rieten kap. Het vuur zit in het dak en is daarom lastig te blussen. "Het blussen van een brand in een rieten kap is nu eenmaal een tijdsintensieve klus", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

"De brandweer maakt daarom het dak open om erbij te kunnen", zegt de woordvoerder. Ook worden er stukken riet losgetrokken. "Dat kost tijd, maar zo gaat dat bij het blussen van brand in een rieten dak." Hoelang het nablussen nog gaat duren, is volgens haar daarom ook niet te zeggen.

De brand in het vrijstaande huis is opgeschaald naar een grote brand. "Dat is vooral voor extra watertoevoer." Er zijn nu meerdere tankautospuiten bezig om het vuur te bestrijden. Ook is een hoogwerker ingezet.