Duncan Laurence verkoopt meer dan 40.000 streams van Arcade en gaat met gouden award naar huis

De zanger uit Tilburg gaf zaterdag nog één keer een concert in Nederland voordat hij naar Tel Aviv vertrekt waar hij Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Na zijn optreden zaterdag in de Vorstin in Hilversum, ontving Duncan de Gouden Award van Smart Records/Universal Music Group. Hij ontving de award omdat zijn nummer ‘Arcade’ al meer dan 40.000 keer is verkocht.



Bookmakers

Als we de bookmakers moeten geloven, neemt Duncan binnenkort ook de grote prijs van het Eurovisiesongfestival mee naar huis. De Tilburgse zanger staat al wekenlang op de eerste plaats bij de bookmakers, met een comfortabele afstand tot de nummers twee en drie. Nederland heeft volgens de bookmakers 27 procent kans het Eurovisie Songfestival te winnen, Rusland staat op 2 met 15 procent en Zwitserland op 3 met 7 procent.

Op het volgende filmpje leggen we je uit wat de peilingen zeggen over de kansen van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival:

