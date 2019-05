Auto ramt gevel van huis in Schijndel, bestuurder raakt gewond

Een automobilist is zondagochtend rond acht uur op de Steeg in Schijndel van de weg geraakt en tegen de gevel van een huis gebotst. De bestuurder raakte gewond en wordt in een ambulance aan zijn verwondingen behandeld. De man hoefde niet mee naar het ziekenhuis De bewoners van het huis kwamen met de schrik vrij.

Volgens een omstander heeft de automobilist eerst een boom geraakt en is hij daarna tegen het huis gebotst. Een bouwbedrijf gaat de gevel van het huis stutten. De exacte schade aan het huis is nog niet duidelijk.

Hond

In de auto zat ook een hond, in een kooi. Het dier raakte niet gewond en is door een bekende van de bestuurder opgehaald en meegenomen. Waardoor de auto van de weg is geraakt, is nog niet duidelijk.