Trechterman in Willem II-tenue gehesen: 'Vanwege bekerfinale en om NAC een trap na te geven'

"We hebben de trechterman in een nieuw tenue gehesen om dat wij de bekerfinale spelen in de Kuip", laat een van de daders weten. "En om NAC nog een trap na te geven richting de Keuken Kampioen Divisie." De Bredase club is de aartsvijand van Willem II en bezet de laatste plaats in de eredivisie. NAC kan rechtstreekse degradatie alleen nog ontlopen, als de komende twee duels gewonnen worden en concurrent Excelsior geen punt meer pakt.

Beeld is niet overgeschilderd, maar heeft een katoenenshirt aan. Er is dus geen schade aan het kunstwerk ontstaan.

Herstellen

Het is niet de eerste keer dat het standbeeld Big Funnelman wordt overgeschilderd. Vorig jaar gebeurde dit ook al, voor de derby NAC-Willem II. Het kostte 1500 euro om het kunstwerk van Joep van Lieshout te herstellen. Het is niet voor het eerst dat het kunstwerk van Joep van Lieshout werd aangetast. Ongeveer vijf jaar geleden brandden vandalen een gat in de buik van de rode trechterman.