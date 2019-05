Na drukke weken gaat Wouter Janssen nu als perschef én supporter naar bekerfinale Willem II-Ajax

De bekerfinale halen als kleinere club is mooi, maar er komt ook heel wat op de werknemers van zo'n club af. Dat merkte Janssen de afgelopen weken goed. "Druk is het juiste woord. We hebben van maandag tot en met woensdag persdagen gehad. Veel cameraploegen, geschreven media... Je merkt dit dan ook aan de aanvragen. Dit keer ook vanuit het buitenland. Veel Zweedse pers voor Isak, Duitse pers...”

Lees verder onder de video waar Janssen uitleg geeft over de drukte.

Is het dan vooral leuk of is het te druk? “Het is zeker leuk, je hoort me ook niet klagen. Maar het kan wel heel druk zijn. We hebben een kleine organisatie. Af en toe leek het er daardoor op dat ik twee banen tegelijkertijd had, qua drukte.”

Drukke zondag

Het is niet zo dat Janssen het na de persdagen en het persmoment van vrijdag in Zeist het rustiger heeft met zijn team. Deze zondag is de topdag. “Deze dag zit vol activiteiten. We zijn met een heel mediateam aanwezig. We zijn continue bezig om alles van achter de schermen en vanuit de supporters in beeld te brengen. Zodat alles zo goed mogelijk te volgen is via onze kanalen.”

Supporter

De persvoorlichter heeft 'heel veel zin' in deze dag. "Ik heb zelf ook een shirtje en sjaal gekocht. Ik zit daar als persvoorlichter, maar ik ben er ook als supporter”, geeft Janssen toe, die hoopt dat hij het maandag nog drukker heeft. "Ik hoop het wel, want dan hebben we gewonnen. Dan hebben we de beker, gaan we huldigen en gaan we Europa in. Dat was wel gek, voor de huldiging waren we met de gemeente ook al even druk bezig. Je doet alles terwijl je niet weet of het daadwerkelijk plaats gaat vinden. Maar het is geweldig om hier deel van uit te mogen maken.”