Van Toorenburg bezorgd na incident PI Vught: 'Dit soort mensen komt ook weer vrij'

Van Toorenburg stond rond acht uur samen met honderden anderen klaar om twee minuten stil te zijn, toen er door gevangenen in de PI gejoeld en geschreeuwd werd. “Als je beseft wat er in deze mensen omgaat, die dit doen op het moment dat wij een herdenking hebben, dan ben ik bezorgd."

Inmiddels is duidelijk dat het schreeuwen van de term 'allahoe akbar' gebeurde door een achttal gedetineerden, die vastzitten op de terroristenafdeling van de PI in Vught. Zij zitten inmiddels allemaal in de isoleercel. Hen wacht een extra straf, zo laat de Dienst Justitiële Inrichtingen weten.

Plaatsvervangende schaamte

CDA-Kamerlid Van Toorenburg voelde ook plaatsvervangende schaamte. Bijvoorbeeld voor de veteraan die aanwezig was. Een oudere man in een rolstoel, zijn medailles trots dragend. “Zo’n man moet dan luisteren naar deze waanzinnigen, die met hun rug naar de Nederlandse samenleving staan.” Het Kamerlid wil weten of er een analyse komt over wat er met deze gevangenen aan de hand is. "Want er komt een dag, dan komen ze naar buiten."

Het Kamerlid heeft zaterdagavond na de herdenking meteen schriftelijke vragen ingediend bij de minister. Zij wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, of dit voorkomen had kunnen worden en wat de gevolgen zijn voor de schreeuwers. Aan het AD heeft minister Sander Dekker inmiddels laten weten dat de schreeuwers voor maximaal twee weken in afzondering worden geplaatst. "Dat gedetineerden juist dit moment verstoren met kwetsende leuzen, is respectloos en onacceptabel", benadrukt Dekker.