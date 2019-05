Betrapt! Man pint met gestolen pinpas bij tankstation en klanten sluiten hem op in het toilet

De man werd in het tankstation aangehouden. (Foto: Politie)

Een 42-jarige man uit Bergen op Zoom is zaterdagavond aangehouden toen hij voor de tweede keer probeerde te pinnen met een gestolen pinpas. Agenten kwamen hem na de eerste keer pinnen op het spoor omdat hij bij een tankstation aan de Rooseveltlaan pinde met een pas die als gestolen was opgegeven.

Het lukte de man om de eerste keer 25 euro te pinnen bij het tankstation. Deze transactie werd opgemerkt, omdat de pinpas als gestolen was opgegeven. Vervolgens gingen agenten naar het tankstation om camerabeelden op te vangen.

Opgesloten in het toilet

De man was toen al weg, maar kwam anderhalf uur later tot grote verbazing van de medewerker van het tankstation weer terug. Dit keer wilde hij nogmaals pinnen met de gestolen pinpas, maar de medewerker herkende hem en deed de deuren op slot.

Met hulp van enkele klanten sloot de medewerker de man uit Bergen op Zoom op in het toilet. Agenten kwamen kort daarna de man aanhouden.

Inbraak in theater

De man was vermoedelijk betrokken bij een inbraak in een theater aan de Grote Markt. Daar heeft hij mogelijk mobiele telefoons, portemonnees, geld en andere goederen gestolen. De man zit nog vast.