Terugblikken: Tilburgse fans bouwen een feestje bij de Kuip én op de Heuvel

Ondanks de imposante opmars van de Amsterdammers dit seizoen waren de Tilburgse verwachtingen vanzelfsprekend hoog gespannen. "We gaan winnen. Met passie, strijd en leeuwenmoed", aldus een fan tegen verslaggever Twan Spierts bij de Kuip.

Inmaken!

Daisy Schalkens sprak in het centrum van Tilburg twee jonge Tricolores-aanhangers met het inmiddels befaamde 'We zijn voor niemand bang'-shirt. Zelfs niet voor Ajax? "Neuhhh", antwoordt de ene. "Ik ook niet, we gaan ze gewoon inmaken!", zegt zijn vriendje.

Als een tierelier

Bij de fanshop in Rotterdam lopen de zaken gesmeerd. "Shirtjes uitverkocht, sjaaltjes... Niet normaal!", roept de verkoper. Zijn collega zet ondertussen de schaar in een speciale bekerfinalesjaal. Ze knipt het Ajax-logo er rigoureus af. "Nu is 'ie dubbel zo veel waard!"

.