Bekersprookje Willem II eindigt in mineur: Ajax een maat te groot

De dag van de bekerfinale was lange tijd een Tilburgs feestje, maar het einde was sportief gezien niet waar de fans van Willem II van droomden. In Rotterdam was Ajax met 0-4 (veel) te sterk voor de Tricolores.

Al lange tijd werd er enorm uitgekeken naar de bekerfinale. Voor het eerst sinds 2005 mocht Willem II weer strijden om de 'dennenappel'. Nadat op zaterdag de spelers waren uitgezwaaid trokken zondag 18.000 fans naar Rotterdam voor de finale. Daar werd eerst buiten het stadion een feestje gebouwd, eenmaal binnen ging dat gewoon door.

De fans vochten in de eerste twintig minuten een decibellenstrijd uit met de supporters van Ajax. Beide supportersgroepen zongen hard en lang.

Gelijke strijd

Waar de supporters gelijk opgingen, was dat ook het geval bij Willem II en Ajax op het veld. De kreet 'wij zijn voor niemand bang' hoort dit seizoen bij de Tilburgse ploeg, dat liet men ook zien op het veld. Het zocht regelmatig de aanval tegen de koploper uit de eredivisie. Een voorzet van Fernando Lewis ging na een kwartier spelen aan alles en iedereen voorbij.

Niet veel later kwam Alex Isak op een paar meter van het doel in balbezit, de Zweedse spits had net teveel tijd nodig om tot een goed schot te komen.

Twee minuten

Twee doelpunten in twee minuten tijd zorgden ervoor dat de bekerdroom eigenlijk al in de eerste helft uiteen spatte. Na 38 minuten spelen scoorde Daley Blind de 0-1, twee minuten later maakte Klaas-Jan Huntelaar de 0-2.

Dubbele wissel

Na rust schoot Willem II goed uit de startblokken, maar Vangelis Pavlidis en Freek Heerkens wisten mogelijkheden niet om te zetten in doelpunten. Met een 0-2 stand op het scorebord waren doelpunten hard nodig. En dus bracht Koster twee aanvallend ingestelde spelers. Daniel Crowley, die tot de finale nog geen minuten had gemist in het bekertoernooi, en Marios Vrousai kwamen in het veld voor Jordens Peters en Damil Dankerlui.

Het gaf de Willem II-fans weer wat hoop. Even maar, want kort na de wissels werd het 0-3 voor Ajax. Weer was het Huntelaar die scoorde. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Ajax ging wisselen met het oog op de halve finale van de Champions League, tegelijkertijd bleef het de aanval zoeken. Bij de spelers van Willem II zag je dat het klaar was.

In het slot van de wedstrijd werd de nederlaag van Willem II nog groter. Rasmus Kristensen schoot vanaf de rand van het strafschopgebied raak. En zo eindigde het bekersprookje van Willem II uiteindelijk in een klein drama.