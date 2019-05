Ton is gekroond tot gildekoning, maar zijn kroon met zilver en goud gaat meteen weer de kluis in

Voor een afgeladen volle kerk werd Ton Kolmans gekroond door pastoor Dieter Hedebouw, die toch al veel bedevaartgangers over de vloer had vanwege meimaand Mariamaand.

Brabantse kerken waar Maria wordt vereerd, hebben op de eerste zondag van de meimaand Mariamaand, heel wat bedevaartgangers over de vloer gehad. Naast Den Bosch is onder meer ook het kleine dorp Elshout een zeer belangrijke bedevaartplaats. Gebaseerd op een wonder uit de twaalfde eeuw komen deze maand rond de zevenduizend bedevaartgangers naar het dorp om Maria te vereren.

Op bedevaart, waarom?

Brabantser kon het zondag niet worden in Elshout. In de kerk werden zondagmorgen achter elkaar drie diensten gehouden. De plaatselijke gildekoning werd met veel ceremonie gekroond en na afloop was er koffie met worstenbrood.

Onder de bedevaartgangers ook Hanneke van Bladel, die jaar in jaar uit terug gaat naar Elshout om een speciale reden. “Mijn moeder heeft 75 jaar geleden bij Maria gebeden om een dochter, negen maanden later kwam ik ter wereld. Dat verhaal hoort bij mij en daarom kom ik hier elk jaar terug.”

De 80-jarige Kees de Poorter komt ook trouw naar Elshout, maar dan om zijn overleden vrouw te herdenken. “Ze kwam altijd naar hier en na haar overlijden ben ik dat blijven doen.” Met de tranen in zijn ogen benadrukt De Poorter dat hij 'troost vindt bij Maria'.

Koning en pastoor op de stoep van de Elshoutse kerk

Ze heet niet Máxima, maar Ingrid

Naast troost, bezinning en het vereren van Maria was de kroning zondag van de gildekoning, een cultureel religieus Brabants hoogtepunt. De historische en waardevolle kroon die de gildekoning op het hoofd werd gezet door de pastoor, weegt 2,5 kilo en bestaat voor een groot deel uit zilver en bladgoud.

Kolmans mag de kroon een jaar dragen. Hij mag hem overigens niet mee naar huis nemen, maar mag zijn vrouw wel officieel Koningin noemen, Overigens heet deze Koningin geen Máxima, maar 'gewoontjes' Ingrid.