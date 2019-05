Zo zag en hoorde je songfestivalhit Arcade nog nooit [VIDEO]

Tilburger Duncan Laurence staat met zijn nummer Arcade al weken bovenaan in de peilingen als winnaar van het Eurovisie Songfestival. Nu is er een Nederlandse versie gemaakt van het nummer, die misschien wel nét zo goed is. Travestie-artieste Dolly Bellefleur schreef en zingt 'Op de echo van mijn hart'.

Het is inmiddels bijna traditie. Cabaretier en tekstdichter Ruud Douma, beter bekend als Dolly Bellefleur, maakt sinds 2014 elk jaar een alternatieve versie van de Nederlandse inzending voor het liedjesfestijn.

"De nummers komen voort uit mijn liefde voor de Nederlandse taal", vertelt Dolly aan Omroep Brabant. "En uit de heimwee die ik heb naar de tijd dat alle landen bij het Songfestival nog liedjes zongen in hun eigen taal."

Gepest

Dolly vertaalt de nummers nooit letterlijk, maar schrijft een Nederlands nummer op de melodie. In het geval van Arcade liet de tekstdichter zich inspireren door haar kindertijd. "Toen ik de zin van Duncan 'Small-town boy in a big arcade' hoorde moest ik erg denken aan mijn eigen jeugd", vertelt Dolly. "Ik ben toen ontzettend gepest en voelde me heel alleen."

Cadeautje

Wat volgde was een vrije vertaling van Arcade genaamd 'Op de echo van mijn hart'. Dolly zong zelf de tekst in. "Het is een cadeautje voor alle mensen die van het Songfestival houden."

De bijzondere videoclip is gemaakt door beeldend kunstenaar en fotograaf Candide Rietdijk. Voor de clip is de tijdrovende techniek stopmotion gebruikt. De video bestaat helemaal uit foto's die snel achter elkaar zijn gezet.

Bekijk de video 'Op de echo van mijn hart' en lees verder.



De cabaretière is erg gecharmeerd van de Nederlandse inzending dit jaar. De gevoeligheid van Arcade is volgens haar ook de kracht van het nummer. "Duncan is er heel open over geweest dat hij ook is gepest. Iedereen kan zijn eigen gevoelens projecteren op zijn nummer. Dat maakt het ook zo universeel."

En voor de liefhebber: Dolly nam twee jaar geleden ook haar eigen versie van Lights and Shadows van OG3NE op.