A2 bij Eindhoven nog uren dicht na ongeluk met twee vrachtwagens

EINDHOVEN -

De snelweg A2 bij Eindhoven is maandag een groot deel van de dag grotendeels dicht na een ongeluk met twee vrachtwagens. Het ongeluk gebeurde rond kwart over negen tussen knooppunt de Hogt en knooppunt Batadorp. Rond elf uur zijn twee van de drie rijstroken van de A2 in noordelijke richting dicht. Naar verwachting is de weg pas om kwart over vier helemaal vrij, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.