Trieste cijfers: Helmond Sport presteerde dit seizoen slechter dan ooit tevoren

Vier zeges, tien gelijke spelen en 24 nederlagen in 38 wedstrijden. Dat zijn de trieste cijfers van Helmond Sport in het 49ste seizoen dat de club in de Eerste Divisie verblijft. Inclusief het vorige seizoen - toen Helmond Sport voorlaatste werd - verloor de club 44 van de laatste 76 competitieduels en won ze er slechts dertien, een winstpercentage van zeventien procent.

De ploeg van trainer Rob Alflen boekte in 2018/19 alleen zeges tegen Sparta Rotterdam (3-0), Jong FC Utrecht (2-0), Roda JC Kerkrade (4-0) en FC Eindhoven (2-1). Helmond Sport werd daarmee de eerste ploeg sinds SC Veendam in 2011/12 die minder dan vijf keer zegevierde in één seizoen.

Negatieve clubrecords

In de historie van Helmond Sport kwam het niet eerder voor dat de ploeg maar vier overwinningen behaalde. Het negatieve record dateerde van de seizoenen 1970-71, 1987-88 en 1988-89, toen de ploeg steeds niet verder kwam dan vijf competitiezeges.

De 24 nederlagen is een evenaring van het aantal verliespartijen van de jaargang 1995/96, het enige andere seizoen waarin Helmond Sport de competitie afsloot als hekkensluiter. Daarbij moeten we wel opmerken dat de Helmonders toen 34 in plaats van 38 wedstrijden speelden, wat de score van 24 nederlagen van dit seizoen pijnlijker maakt.

Karige productie

Met minder dan één doelpunt per wedstrijd (37 goals in 38 duels) lag het probleem van Helmond Sport voor een deel in de voorhoede. De Belg Arne Naudts werd met het schamele aantal van zes doelpunten clubtopscorer. Dat is de laagste productie voor een topschutter van Helmond Sport sinds de zes treffers van Rob Schluter in het zwakke seizoen 1988/89. Schluter had daarmee jarenlang een negatief clubrecord in handen dat hij nu dus kan delen met Naudts.

Genoeg werk aan de winkel dus voor Alflen en Vlemmings in de lange aanloop naar het jubileumseizoen van Helmond Sport in de Eerste Divisie.