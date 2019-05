Wonder van Sambeek: hoe totaal onverwacht toch nog die historische periodetitel werd binnengehaald

Na de teleurstellende 3-1 nederlaag tegen GVV '57 van 28 april stond Sambeek er ineens beroerd voor in de strijd om de tweede periodetitel in de Vijfde Klasse F. Van de ploeg met de beste papieren zakte het ineens weg in een bijna kansloze uitgangspositie.

Sambeek moest in de laatste ronde voor het deelkampioenschap een enorm gat qua doelpunten overbruggen én hopen dat de concurrenten steken zouden laten vallen. Dat lukte ook nog na een 1-9 uitzege bij hekkensluiter SVS Stevensbeek, waardoor de ploeg de periodetitel veroverde op basis van een beter doelsaldo (+2).

We bespreken Het Wonder van Sambeek met trainer Kees van den Heuvel (58), die na dit seizoen afscheid neemt van de club.

Van harte! Dat moet een geweldige ontknoping zijn geweest in Stevensbeek.

Van den Heuvel: "Het was een unieke gebeurtenis. We hadden van alle ploegen de slechtste uitgangspositie en we flikten het toch. We wilden wat goedmaken na de domper van vorige week. Achterin speelden we vol risico één-op-één en we hadden elkaar beloofd dat we er vol voor zouden gaan. De score tegen SVS had zelfs nog hoger kunnen uitvallen, want we hebben nog aardig wat kansen gemist en er zijn ook nog drie doelpunten wegens buitenspel afgekeurd."

Hoe ging dat na afloop? Want ondanks die 1-9 waren jullie ook afhankelijk van andere uitslagen.

"De jongens waren door het dolle heen en er werd al snel contact gelegd met de andere velden. Maar ja, dan krijg je van zo'n club iemand uit de kantine aan de lijn en moet je er maar op vertrouwen dat de informatie die je krijgt ook klopt. Het was een zenuwengedoe. Gelukkig kregen we vrij snel via de KNVB-app bevestiging van de andere uitslagen. Die vielen voor ons allemaal gunstig uit. Vooral de kleine nederlaag van Elsendorp tegen concurrent SV Merselo (2-1, red.) pakte voor ons goed uit."

En toen barstte natuurlijk het feest los.

"We hebben eerst in de kleedkamer een mooi feestje gevierd. De jongens hadden zo'n grote geluidsbox mee en daar knalden de hits één voor één uit, liedjes die mij allemaal niets zeggen. Daarna hebben we het feest bij Sambeek in de kantine en in het plaatselijke café voortgezet. En maandagmiddag hebben we met de selectie nog geluncht. Ik denk dat er aardig wat jongens zijn geweest die maandag niet op het werk zijn verschenen, haha!"

Gezien jullie positie op de algehele ranglijst in de vijfde klasse is de titel in de tweede periode al een hoofdprijs op zich.

"Klopt. We staan tiende en zijn helemaal geen ploeg die zich mengt in de strijd om de bovenste plekken en de prijzen. Natuurlijk gaan we ons straks in de nacompetitie van onze beste kant laten zien om promotie naar de Vierde Klasse te halen, maar dat is vooraf nooit het doel geweest. Daarom genieten we nu zo van deze momenten. Dit soort successen maakt een club niet gauw meer mee."