Pegida blaast demonstratie Eindhoven last minute af: 'voorwaarden te streng'

De anti-moslimbeweging Pegida heeft de voor maandagavond geplande betoging bij de Al-Fourqaan-moskee in Eindhoven last minute afgeblazen omdat de gemeente Eindhoven te strikte voorwaarden aan de actie zou hebben gesteld. Dat heeft Pegida-voorman Edwin Wagensveld gezegd.

Wagensveld stelt dat Pegida zou moeten betogen in een soort kooi met een twee meter hoog hekwerk met daaromheen nog eens een afzetting. Ook zouden de betogers niet veel geluid mogen maken. "In zo'n situatie kan je niet demonstreren'', zegt Wagensveld. "Bovendien kregen we minder tijd om te betogen dan waar we om hadden gevraagd.''

Wagensveld laat weten dat Pegida desnoods naar de rechter stapt om soepelere voorwaarden voor een betoging in Eindhoven af te dwingen.

Tekst gaat door onder de tweet.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat de gemeente Eindhoven nog niet van de afgelasting op de hoogte was. "Volgens mij waren we nog in gesprek met Pegida." Vragen over de exacte voorwaarden van de demonstratievergunning kon Eindhoven nog niet beantwoorden. Ook kan de gemeente nog niet reageren op de aangekondigde stap naar de rechter van Pegida.

De antifascistische groep AFA had voor maandagavond een tegendemonstratie aangekondigd. Onduidelijk is of de AFA-leden nu wel gaan demonstreren.

Ook de politie die massaal vanwege de demonstratie in het centrum op de been is, laat weten niet op de hoogte te zijn van de afgelasting. De politie blijft voorlopig nog wel bij de moskee aanwezig.