Pegida blaast demonstratie Eindhoven op het laatste moment af: 'Voorwaarden te streng'

Edwin Wagensveld was niet bereikbaar. Hij stelt in een bericht op Twitter dat Pegida zou moeten betogen in een soort kooi met een twee meter hoog hekwerk met daaromheen nog eens een afzetting. Ook zouden de betogers niet veel geluid mogen maken. "In zo'n situatie kan je niet demonstreren'', zegt Wagensveld. "Bovendien kregen we minder tijd om te betogen dan waar we om hadden gevraagd.''

Wagensveld laat weten dat Pegida desnoods naar de rechter stapt om soepelere voorwaarden voor een betoging in Eindhoven af te dwingen.

Tekst gaat door onder de tweet.

Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven laat maandag rond vijf uur 's middags, anderhalf uur voor de betoging, weten dat de gemeente nog niet van de afgelasting op de hoogte is. "Volgens mij waren we nog in gesprek met Pegida."

Op 21 maart meldde Pegida bij de gemeente dat het op 6 mei bij de moskee wilde demonstreren, aldus de woordvoerder. "Daarna zijn we met hen in gesprek gegaan om de contouren van de demonstratie te bespreken. Dat heeft vorige week maandag geleid tot het overhandigen van een beschikking, die is opgesteld op advies van de politie."

Voorwaarden

Omroep Brabant heeft de voorwaarden in handen. Daaruit blijkt dat de betoging van half zeven tot acht uur 's avonds mocht duren. Ook wist Pegida dat er geen geluidsoverlast mocht worden veroorzaakt. In de voorwaarden staat echter niets over de hekken. Wel staat vermeld dat de bezoekers van de moskee en ander publiek niet mogen worden gehinderd.

Een gemeentewoordvoerder zegt: "Wij willen dat de demonstratie rustig en veilig verloopt. Daarom is een aantal maatregelen getroffen, waaronder het plaatsen van deze hekken. Pegida lijkt zich daar nu tegen te verweren."

Tegendemonstratie

De antifascistische groep AFA had voor maandagavond een tegendemonstratie tegen Pegida aangekondigd. Die gaat wel door. Rond 17:50 uur verzamelde een groepje demonstranten zich met spandoeken op de kruising van de Kruisstraat en de Pastoor Petersstraat in Eindhoven.

Ook de politie die massaal vanwege de demonstratie in het centrum op de been is, laat weten niet op de hoogte te zijn van de afgelasting. De politie blijft voorlopig nog wel bij de moskee aanwezig.