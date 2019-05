Brabant krijgt 'Boekenweekgeschenk' om literair talent van eigen bodem te promoten

'Van Gogh sneed hier nooit een oor af', gaat over een welgesteld, links liberaal echtpaar uit Nuenen dat wordt ontvoerd. Het boek vormt de start van een nieuwe literaire traditie met als doel toptalent een kans te geven nieuw werk te schrijven voor een groot publiek in de provincie.

"Het stel dat wordt ontvoerd, is een metafoor voor de huidige ontwikkelingen en spanningen in de samenleving", vertelt Van Straten in het radioprogramma Afslag Zuid. "Het is een spannend verhaal, maar ook een beetje luguber."

Wim van de Donk, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, is blij met het initiatief: “We willen Brabantse schrijvers bekendheid geven en in positie brengen. Deze provincie verdient een rijk literair klimaat.”

Bekend van

Henk van Straten (1980) schrijft romans en journalistiek. Hij werkte voor o.a. Volkskrant Magazine, Esquire, Linda. en Elle. Tot driemaal toe werd hij genomineerd voor de BNG Literatuurprijs en stond hij op de longlist van de Libris Literatuur Prijs

Lezers die voor meer dan 12,50 euro aan boeken kopen in een Brabantse boekwinkel, krijgen het geschenk in september gratis aangeboden.