Extra buurtcontroles in Oss na tientallen autobranden: 'Niks doen helpt ook niet'

Met een stapel flyers en aanmeldingsformulieren gaan Marian Bekkers en Marjolein van Meurs langs de deuren. Marian: "Ons buurtpreventieteam telt nu maar net negen personen. Met al die autobranden in de buurt is het belangrijk dat we extra oren en oogjes hebben zodat we vaker controlerondes kunnen gaan lopen."

Akelig dichtbij

In totaal gingen afgelopen tijd zeker 28 auto’s in vlammen op. Bekijk op deze kaart waar de branden waren.

Marjolein: "Zondagavond was er nog een autobrand hier akelig dichtbij. We hopen dat meer mensen met ons mee komen lopen zodat we misschien de dader kunnen betrappen."

Het zal je auto maar wezen

Daadkrachtig drukt Marian op de bel van buurvrouw Ellis Hofman. Ze legt uit: "Goedemiddag. Omdat er de laatste tijd weer veel autobranden zijn, zoeken we extra oogjes en willen we vragen of u met ons mee zou willen lopen."

De buurvrouw hoeft niet lang na te denken. "Ja, dat doe ik. Ik vind het een goed iets. Gezien al die autobranden is het nodig dat meer mensen in de wijk gaan rondlopen. Het zal je auto maar wezen! Ik hoop echt dat het helpt." Nadat ze het aanmeldformulier hebben achtergelaten gaan Marian en Marjolein door naar het volgende huis.

Extra controles

Marian en Marjolein lopen iedere week controlerondes door hun wijk. Marian: "We kijken goed rond of we verdachte personen of situaties zien. Ook controleren we of poorten van huizen afgesloten zijn en er een waardevolle spullen in auto's liggen."

Ze hopen dat ze met hun actie minstens twintig mensen erbij krijgen. "Dan kunnen we vaker gaan lopen, bijvoorbeeld 's nachts en in het weekend. Want dan gebeuren de meeste dingen. Of het helpt, weet ik niet maar als je niets doet helpt het nooit."