'Schaf een goede hond aan' adviseert gemeente nadat inwoners klagen over asielzoekers

De meeste briefschrijvers wonen in het buitengebied van Overloon, onder meer aan de Rondweg. Asielzoekers die van het azc naar het nabijgelegen treinstation Vierlingsbeek lopen, komen daar langs.

De mensen die de brief hebben getekend, willen alleen anoniem reageren. "Er stond een keer iemand in mijn slaapkamer, er waren dingen kapot. Maar het belangrijkste is dat mijn gevoel van veiligheid is weggenomen", vertelt een vrouw.

Er zijn bij de buurtbewoners onder meer fietsen, een skelter en een telefoon weggehaald, bij anderen zijn spullen vernield. De politie bevestigt dat er veel incidenten zijn geweest. Politie en gemeente hebben een brief met maatregelen naar de bewoners gestuurd, zegt een buurtbewoner.

Hoge hekken en goede hond

"Daarin staat dat we ons moeten opmaken voor nog meer asielzoekers die uit Rotterdam komen. Zorg voor een hoog hekwerk, zorg voor bewakingscamera's en schaf een goede hond aan", zou het advies van de gemeente en politie luiden, aldus een van de inwoners van Overloon.

In het asielzoekerscentrum van Overloon wonen ongeveer zeshonderd mensen. Volgens woordvoerder Robert Ploeg gaat het om een kleine groep van jonge mannen die de overlast veroorzaakt. "Als ze arriveren in het azc, wijzen we ze op de regels en dat in Nederland dus bijvoorbeeld inbraak verboden is.

Kamervragen

Madeleine van Toorenburg en Erik Ronnes hebben vragen gesteld aan staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid over de kwestie.