De deur bij Dursun staat altijd open en zeker tijdens de ramadan

Dursun vroeg Omroep Brabant aanwezig te zijn bij de Iftar. “Ik wil graag de sfeer laten zien. Ik wil laten zien dat het hier gezellig is en dat we de tafel delen met andere mensen. We hebben gasten van Turkse afkomst, maar ook van Nederlandse afkomst en we zijn gewoon gezellig samen.”

En een van die gasten is Nikki Verlaan. Ze schoof al eens vaker aan bij de iftar na een uitnodiging op Facebook. En dit jaar werd ze weer uitgenodigd door Dursun. “En ik mag meteen helpen in de keuken. Het is alsof je een beetje opgenomen wordt in de familie. Het is eigenlijk gewoon genieten.”

Dursun is een echte verbinder. Hij nodigt regelmatig mensen bij hem thuis uit om te eten. Hij kreeg hiervoor dit jaar een koninklijke onderscheiding. En juist tijdens de ramadan vindt hij het nog belangrijker om mensen samen te brengen. “Onze deur staat elke dag open. We hebben bijna iedere dag gasten en anders zijn we zelf ergens te gast. De agenda is al helemaal vol en het is eigenlijk best een drukke tijd.”

En daar kunnen de ‘Nederlanders’ nog best iets van leren, vindt Nikkie. “Bij Nederlanders gaan de gordijnen sneller dicht en zijn de deuren gesloten. En hier is het heel normaal om je deur open te hebben staan. Daar kunnen wij Nederlanders nog best wel wat van leren.”