Baas van recreatiebedrijf is aangeslagen na brand die kano's verwoestte: 'Met wie heb ik ruzie?'

Geenen is ervan overtuigd dat de brand niet uit zichzelf is ontstaan. “De kano’s stonden buiten op aanhangwagens en die vliegen niet zomaar in brand. Het kan niet anders dan dat hier gebruik is gemaakt van brandbare stoffen.”

Brand

De brand brak maandagnacht uit. Volgens Geenen zijn er tussen de 300 en de 400 kano’s verwoest. De schade loopt op tot in de honderdduizenden euro’s.

De politie neemt de zaak hoog op. Er wordt forensisch onderzoek en een buurtonderzoek gedaan.

'Wie haalt het in zijn hoofd?'

Volgens Geenen gaat het om een doelgerichte actie om het bedrijf enorme schade toe te brengen. “Wie haalt het in hemelsnaam in zijn hoofd om dit te doen? Dat is voor mij een groot vraagteken. Ik heb met niemand ruzie, maar dit is niet zomaar een kwajongensstreek. Dit is heel, heel, heel erg vervelend.”

Geenen verwacht dat er binnen afzienbare tijd weer kanotochten over de Dommel kunnen worden aangeboden. “Ik heb gelukkig al aanbiedingen gehad van andere kanoverhuurders.”

Michel Geenen vertelt in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant over de brand van maandagnacht: