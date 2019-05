Artiesten willen halve finale van Ajax zien, voorstellingen in Chassé Theater met uur vervroegd

De theatervoorstellingen van Karin Bloemen en het cabaretduo Van der Laan & Woe in het Chassé Theater in Breda zijn woensdagavond één uur vervroegd. Dat gebeurde op verzoek van de artiesten die naar de Champions League-wedstrijd Ajax-Tottenham Hotspur willen kijken. Na afloop van de voorstelling kijken ze samen het publiek naar de wedstrijd. In de foyer van het theater staan verschillende grote schermen opgesteld.

Of de voorstelling van woensdag 8 mei niet een uurtje eerder kon beginnen. Die vraag kreeg Cees Langeveld, directeur van het Chassé Theater in Breda onlangs voorgelegd van het cabaretduo Van der Laan & Woe. “Dan konden ze ook naar de halve finale kijken.” Kort daarna kreeg de theaterdirecteur hetzelfde verzoek van Karin Bloemen, van wie bekend is dat ze een enorme Ajax-fan is.

Niet over één nacht ijs

Bij de beslissing om de voorstellingen te vervroegen is Langeveld niet over één nacht ijs gegaan. “We hebben eerst verschillende theaterbezoekers gepolst wat ze ervan vonden. Ze reageerden enthousiast omdat ze dan ook zelf de wedstrijd kunnen zien”, zegt Langeveld.

Via e-mail en social media zijn de bezoekers op de hoogte gebracht. De voorstelling van Van der Laan & Woe is zo goed als uitverkocht en Karin Bloemen speelt in de grote zaal die voor meer dan helft is gevuld. “Een enkeling is vanwege het nieuwe tijdstip in logistieke problemen gekomen, maar de reacties zijn overwegend positief.”