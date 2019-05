Ruud van Meijel nieuwe directeur van het Chassétheater in Breda

BREDA -

Ruud van Meijel wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van het Bredase Chassétheater. Van Meijel is nu nog zakelijk directeur van Theatergroep Oostpool in Arnhem. De nieuwe directeur is de opvolger van Cees Langeveld. Langeveld was 22 jaar lang directeur van het Chassé, een van de grootste theaters van Nederland met zo'n 350.000 bezoekers per jaar.