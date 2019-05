Heeft Hirving Lozano al zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld? ‘Er zijn twee gegadigde clubs'

En dat zou betekenen dat Lozano niet meer in het PSV-shirt te bewonderen zal zijn. Volgens verschillende Italiaanse sportkranten ligt Napoli op pole-position om Lozano deze zomer over te nemen en daar staat de Mexicaan naar verluidt voor open. Volgens La Gazzetta dello Sport zou Napoli zelfs veertig miljoen euro over hebben voor 'Chucky'.

'Kans best groot'

“De kans is best groot dat hij gaat vertrekken”, stelt Daniel Reyes, journalist van MARCA Claro en vaste volger van Lozano. “Ik denk dat er maar twee opties zijn voor komende zomer: of hij gaat naar Napoli, of hij blijft bij PSV.”

De laatste optie sluit Reyes zeker niet uit. Volgens de Mexicaanse journalist heeft Lozano het samen met zijn gezin goed naar zijn zin in Nederland en zou Champions League voetbal de buitenspeler over kunnen halen om een derde PSV-seizoen in te gaan. “En bij PSV heeft hij eigenlijk de zekerheid dat hij speelt. Dat is voor Lozano heel belangrijk."

Aderlating

Een stap naar Napoli zou voor Lozano sportief gezien goed zijn, maar voor PSV een aderlating, zo stelt PSV-watcher Joost van Erp. “Lozano is een speler waar altijd dreiging van uitgaat. Ook al is hij na de winterstop niet meer zo belangrijk qua doelpunten en assists, hij zorgt er wel op een andere manier voor dat hij zijn waarde heeft.”

Hirving Lozano dit seizoen bij PSV:

40 wedstrijden

21 goals

12 assists

“Maar ik denk wel dat Napoli wel goed bij hem zal passen”, vervolgt Van Erp. “Hij is klaar voor de volgende stap en dan is dit wel een goed tussenstation.” Ook Reyes denkt dat Napoli een goede club zou kunnen zijn voor Lozano. “Hij wil zelf ook zijn grenzen verleggen en dat kan hij doen door naar een grotere competitie te gaan. Italië zou daar prima inpassen.”



Mogelijke opvolger

En bij een vertrek van de Mexicaan moet technisch manager John de Jong in actie komen. "Ik denk dat PSV wel rond zal gaan kijken bij een vertrek van Lozano", zegt Van Erp. PSV heeft met Cody Gakpo en Donyell Malen twee jonge aanvallers in huis, maar de PSV-watcher ziet het duo niet direct als opvolger van Lozano. "Dat zal nu nog te vroeg zijn. PSV zal flink wat geld krijgen voor Lozano, dus ze zullen waarschijnlijk wel een buitenlandse vleugelspeler willen aantrekken als opvolger."

Cody Gakpo (foto: VI Images).

Maar zoals gezegd is het dus nog allerminst zeker dat Lozano zal vertrekken. Dat komt mede ook door zijn knieblessure, die een zomerse transfer wellicht kan dwarsbomen. Ondanks dat er geen schade is aan de kruisband, is het nog onduidelijk hoe lang de PSV’er uit de roulatie ligt.

“Ik kan me voorstellen dat je als Napoli-zijnde een fitte Lozano wilt hebben en dat je niet een miljoenenbedrag op tafel legt zonder dat hij fit is", zegt Reyes. "Die blessure zou er wellicht voor kunnen zorgen dat hij ook na de zomer nog bij PSV blijft. Maar dat blijft gissen.”