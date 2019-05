Is het een bankje, een goal of een afvalbak? Het is alle drie!

Toch moeten veel Helmonders wel even goed kijken voor ze snappen wat nou precies de bedoeling is. Erwin Dujardin wandelt regelmatig met zijn hond in stadspark De Warande. Dat is een van de plekken waar zo'n bankje staat. "Even kijken...is het een schoenpoetsmachine? Ik heb geen idee wat dit is!" Ook Marij Smeets heeft geen idee. "Ik heb dat bankje vorige week al wel zien staan, maar ik weet eigenlijk niet waar het voor is." Wandelaar Marco Bomm komt na grondige bestudering met het juiste antwoord: "Volgens mij is het een goaltje!"

Leuk om afval in te schieten

De banken zijn een initiatief van de gemeente Helmond. Een woordvoerder legt uit: "Wij noemen ze hattrick afvalbankjes. We willen zo op een leuke en originele manier zwerfafval tegengaan. We hopen dat mensen het door het spelelement leuk gaan vinden om hun afval op te ruimen. Net een beetje als bij Holle Bolle Gijs in de Efteling."

Opgeruimd staat netjes

Het idee is simpel. Om de afvalbank is een minivoetbalveld geschilderd. Je legt je lege blikje of flesje op de stip en geeft een flinke trap. In de onderkant van het bankje zit een schans met een gleuf. Verdwijnt het afval daar in, dan heb je een goal gescoord. Achter de gleuf staan twee bakken waar de blikjes en flesjes in terecht komen. Opgeruimd staat netjes.

Twee weken geleden werden de eerste afvalbankjes geplaatst in stadspark De Warande en bij Helmond Sport. Volgens de gemeente ligt daar vaak zwerfafval en op deze manier hopen ze dat dat minder wordt. De gemeente gaat dat regelmatig controleren. Als er inderdaad minder troep ligt komen er misschien nog meer afvaldoelen in de stad te staan.