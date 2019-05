Inbreker loopt met keukenmessen rond in studentenhuis vol vrouwen

Ze vertelde dat er een man liep door het studentenhuis. Toen twee agenten aankwamen bij het gebouw zagen ze de man het pand verlaten.

Verdachte hing vreemd verhaal op

Hij vertelde dat hij op visite was geweest bij een vriend. Omdat in het veertig kamer tellende studentenhuis uitsluitend vrouwen wonen, vonden de agenten dit een vreemd verhaal.

De verdachte kon zich niet legitimeren en was onrustig. In zijn heuptas zaten een aantal keukenmessen, een schaar en een loper. Het is nog niet duidelijk of er iets gestolen is uit het studentenhuis. De verdachte, een veelpleger uit Tilburg, is opgepakt.