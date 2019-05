Eenmaal, andermaal: Bij Kozakken Boys komt alles onder de hamer

Voorzitter Henk de Goeij gaat zelf ook meebieden op het shirt van Frenkie de Jong, maar hij lijkt niet de enige te zijn. “Het shirt van Frenkie is toch wel het gesprek van de dag onder de voetballiefhebbers in Werkendam. We hebben dat shirt gekregen via bemiddeling van een familielid, die vroeger hier teammanager was. Het is het topstuk van de veiling, maar er zijn nog meer kavels waar voetballiefhebbers echt hebberig van worden.”

Veilingen ten bate van de club is een nieuwe ontwikkeling

Het organiseren van een veiling voor het goede doel en om de clubkas te spekken, is een ontwikkeling die je meer en meer ziet bij voetbalclubs. Bij de Kozakken Boys gaat een deel van de veilingopbrengst naar Kika en een ander deel naar allerlei projecten binnen de club. “We hopen tussen de 40 en 50 duizend euro binnen te halen, maar dromen van het dubbele”, zegt voorzitter de Goeij.

We hopen op een opbrengst van 40 a 50 duizend euro

Kavels

Onder de hamer gaan vrijdag ruim tweehonderdvijftig kavels, waaronder een shirts van Feyenoord, FC Utrecht en een gesigneerd shirt van Dennis Bergkamp. Een voetbalreis naar Barcelona komt ook onder de hamer, maar bieden kan ook op een luxe verblijf in een skybox. Je auto laten wassen door de de voorzitter, mits genoeg geboden, kan ook. In werkendam gaat alles onder de hamer!



Bieden kan ook op Willem.

Geveild wordt ook Willem de Jong. “Dat is een plaatselijke artiest”, verduidelijkt De Goeij, “Je kunt bieden op Willem, als je een winnend bod uitbrengt dan komt hij een privéconcert bij je geven."