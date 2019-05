Zelfs een plaatselijke artiest gaat onder de hamer bij veiling van Kozakken Boys

WERKENDAM -

Het is geen loterij, het is geen bingo en draaien aan een rad is het ook niet, maar bij Kozakken Boys in Werkendam organiseren ze vrijdag wel een veiling. De opbrengst gaat voor een deel naar Kika en voor een deel naar de club zelf. Topstuk van de veiling is een gesigneerd shirt van Frenkie de Jong van Ajax.