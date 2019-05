Basketbalclub Almonte moet verhuizen naar andere sporthal: 'Ik ben bang dat de club halveert'

Geert Warrink is vrijwilliger bij de basketbalclub en ook de beheerder van de sporthal. Gevraagd naar de historie van de club haalt Warrink meteen een T-shirt van dé Rick Smits tevoorschijn. Smits begon ooit als jonge jongen bij de club, maar groeide uit tot Nederlands best betaalde profsporter aller tijden. “Ik kreeg dit T-shirt van zijn vader”, vertelt Warrink trots. “Zijn kleindochter basketbalt hier ook. Het is een origineel shirt van de Indiana Pacers. Ik moet hem nog aan de muur hangen.”

Doemscenario

Alleen zal het bijzondere kledingstuk er niet lang hangen. Want de club verhuist hoogstwaarschijnlijk volgend jaar al naar sporthal de Mortel in de wijk de Achtste Barrier. “Voor ons is het heel slecht nieuws”, aldus voorzitter Magreet van Putten. “Het doemscenario is dat de club hierdoor halveert en dat we ons hoofd niet boven water kunnen houden. We hebben veel ouders die hier vrijwilliger zijn, maar het is maar de vraag of de kinderen uit de wijk lid blijven als ze zes kilometer moeten fietsen. En als de kinderen afhaken, haken de ouders ook af. En die vrijwilligers dragen de club.”

En daarnaast gaan de basketballers de hal gewoonweg missen omdat er waardevolle herinneringen liggen. “Ik ben hier als coach Nederlands kampioen geworden met een damesteam. Daar denk ik aan als ik door de hal loop. Maar ik ook gewoon de gezelligheid missen en het plezier dat we hier hebben gehad. En ook de bijzondere sfeer van de hal en de het geluid.”

Geluid

De hal is een zogenoemde Pellikaan hal en dat maakt het extra bijzonder, vindt van Putten. “De hal staat bekend om de grote boog en dat geeft een bijzondere akoestiek. Als er honderd man in zit, dan lijkt het wel of er duizend mensen in zitten. Het is de laatste in zijn soort in Eindhoven. En die gaan we nu verliezen.”



De gemeente Eindhoven vindt dat er een overcapaciteit aan sporthallen is en zocht naar een locatie voor een nieuw gebouw voor basisschool De Tweelingen. De gemeenteraadscommissie sprak zich dinsdag bijna unaniem uit voor de sloop. De gemeenteraad moet nog instemmen met het definitieve plan, maar dat lijkt nog enkel een formaliteit.

Slecht nieuws misschien voor de basketballers, maar de medewerkers van de basisschool feesten, want zij krijgen na jaren wachten eindelijk een nieuw gebouw.