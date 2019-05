Sluiting van jeugdinstelling Lievenshove 'is beter voor iedereen', zegt voorzitter van cliëntenraad

"Het is voor iedereen beter dat het terrein van Lievenshove gesloten is." Dat zijn de woorden van Björn Rommens, voorzitter van de cliëntenraad van de jeugdzorginstelling. Het terrein van de instelling werd dinsdag per direct gesloten omdat het niet veilig genoeg is.

“Er is afgelopen jaar geprobeerd om een vorm van veiligheid te creëren, maar het bleek lastig om het hele terrein veilig te maken", aldus Rommens. Vorig jaar werd geconstateerd dat er problemen waren met onder meer drugs en geweld. “Er zijn toen plannen gemaakt om te verhuizen en een aantal groepen is toen al overgeplaatst”, vertelt Rommens.

Groepen

Eigenlijk moest de instelling in december al sluiten, maar omdat zorgvuldig gekeken moest worden waar de jongeren naar overgeplaatst zouden worden is daar langer de tijd voor genomen. “Er bleven nog twee groepen over, een open groep en een gesloten groepen met alleen maar meiden. Die groep kon niet meteen verhuisd worden, want we moesten per patiënt kijken waar iemand het beste paste.”

LEES OOK: Amber (16) kreeg in Lievenshove te maken met drugs en geweld: 'Maar de leiding deed niks'

Dat is de reden dat het een jaar heeft geduurd voor actie is ondernomen. “Deze jongeren hebben een bepaalde bagage en die kun je niet zomaar overplaatsen. We hebben het afgelopen jaar bij andere instellingen in de buurt gekeken, omdat we dachten dat dat de beste oplossing zou zijn. Er is geprobeerd afspraken te maken, maar dat is niet gelukt. Op en geven moment kom je bij optie C uit en dat is er dinsdag gebeurd."

LEES OOK: Jeugdinstelling Lievenshove Oosterhout per direct gesloten na nieuwe 'zorgwekkende signalen'

Overplaatsing

De jongeren uit de open groep zijn naar Teteringen verplaatst. De helft van de gesloten groep gaat naar Zeeland toe, waar de jeugdzorginstelling zelf een gespecialiseerde afdeling heeft. De andere helft van de groep wordt opgevangen bij andere instellingen in de regio.

“Nu de deuren van de Lievenshove gesloten zijn en de jongeren overgeplaatst, kan er gesproken worden van een goed einde. Maar we hebben tegen de Raad van Bestuur gezegd dat het nu nog niet klaar is. Het is belangrijk dat zij zorgt voor goede nazorg en kijkt of de jongeren goed aarden op hun nieuwe plek", aldus Rommens.