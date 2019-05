We krijgen vandaag een bak regen, maar vanaf zondag keert de lente (eindelijk) terug

De paraplu is nodig vandaag. (Archieffoto: ANP)

EINDHOVEN -

Pittige buien met lokaal een klap onweer. Vooral in het westen van de provincie verwacht Dorien Bouwman van weer.nl dat het behoorlijk nat wordt vandaag. Maar ook in de rest van de provincie houden we het volgens haar niet droog. Maximaal valt er tien millimeter regen, verwacht ze.